На купівлю товарів для боротьби з COVID-19 у липні витратили 1,3 мільярда — Мінфін
Середа, 5 серпня 2020, 16:55
Станом на 30 липня на придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 здійснено платежів на 4,5 млрд грн, за липень витрачено 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.
Зазначається, що із 4,5 млрд грн, зокрема, витратили: 1,577 млрд - на закупку медикаментів та медичних виробів, 1,4 млрд - на придбання медичного обладнання як основних засобів, 687,7 млн - на закупку масок, дезінфекційних засобів, експрес-тестів.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що у Фонді по боротьбі з COVID-19 із 64,7 млрд грн залишилось лише 3,2 мільярди.
Економічна правда
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