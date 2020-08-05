Як провести енергоаудит в багатоповерхівці

Енергетичний аудит багатоповерхівки – перший крок до якісного утеплення будівлі та суттєвого зниження сум у рахунках. ЕП з'ясувала, як правильно провести енергоаудит та на що мешканцям звернути увагу.

За даними Мінрегіонбуду, 85% житлового фонду України побудовано до 1990 року. У більшості таких багатоповерхівок капітальний ремонт не проводився, тож стан конструкцій та внутрішніх інженерних систем там часто незадовільний.

Споживання енергії у цих будівлях на 40-70% вище, ніж у новобудовах. Це вимагає більше коштів на оплату комунальних послуг та на субсидії.

Більше того, мешканці часто навіть не знають, у якому стані їхній будинок і що можна зробити для його модернізації. Тут і може допомогти енергоаудит.

Що таке енергоаудит

Енергоаудит часто порівнюють з медичним оглядом та встановленням "діагнозу". Індивідуальна діагностика вкрай важлива, адже технічний стан двох однакових багатоповерхівок може варіюватися через різні умови експлуатації та нагляду.

Замовити енергоаудит можуть ОСББ або самі мешканці. Однак будинок без ОСББ не зможе взяти участь у державних та місцевих програмах співфінансування, що компенсують значну частину витрат на утеплення будинку.

Тому з точки зору економії логічніше спочатку створити ОСББ. Якщо воно створене, то рішення про проведення енергоаудиту можуть ухвалити голова ОСББ, правління чи загальні збори – залежно від статуту об'єднання.

Експерти все ж радять провести загальні збори або хоча б обговорити питання з мешканцями, щоб дійти спільного бачення майбутніх дій.

Замовляється енергоаудит в енергоаудитора – спеціального технічного експерта, що пройшов відповідну державну атестацію. Він повинен оглянути будівлю, оцінити фізичний стан конструкцій та інженерних мереж, виміряти ефективність споживання енергії будинком та запропонувати кроки з термомодернізації.

За словами керівника центру енергоефективності Асоціації енергоаудиторів України Вадима Литвина, поради за підсумками енергоаудиту передбачають таке.

✔ Перелік заходів для підвищення енергоефективності будинку. Енергоаудитор повинен надати мешканцям розрахунки щодо вартості цих заходів, їх окупності, черговості впровадження та майбутньої економії.



✔ Рекомендації з підготовки технічного завдання. Деякі енергоаудитори власноруч готують технічне завдання. Це додатковий плюс, адже мешканці зможуть використати готове ТЗ при укладанні договорів з проєктантами та монтажниками.



✔ Беззатратні та малозатратні заходи, які варто впровадити відразу, наприклад, налаштування встановленого обладнання.

✔ Потенційні джерела фінансування запропонованих заходів (гранти, пільгові кредити, фонди, міські чи державні програми співфінансування).

За необхідності аудитор допомагає мешканцям підготувати заявки на участь у програмі Фонду енергоефективності чи в міських програмах співфінансування.

Тобто енергоаудитор не лише оцінює стан будівлі, а й готує "дорожню карту" для мешканців. Після якісного аудиту вони зможуть інвестувати в модернізацію максимально ефективно та якнайшвидше повернути кошти у вигляді економії.

Loading...

Чи варто замовляти енергетичний сертифікат

Мешканці можуть замовити аудит з виготовленням енергетичного сертифікату або без нього.

Що таке енергетичний сертифікат і яка від нього користь? Це документ, що містить концентровану інформацію про стан будівлі, клас її енергоефективності та поради для підвищення енергоефективності до рівня мінімальних вимог.

Тобто сертифікат містить ту ж інформацію, що і звіт енергоаудитора, але в більш стислій та формалізованій формі. Для чого потрібен сертифікат?

Він є обов'язковою умовою участі ОСББ в програмі державного Фонду енергоефективності. Програма фонду "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на утеплення в розмірі 40-50% вартості. Фонд також компенсує до 70% витрат на енергоаудит. Працює він лише з ОСББ.

"Повноцінний енергоаудит має сенс, якщо після його проведення плануються активні дії з термомодернізації будинку", – говорить виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

За його словами, результати енергоаудиту залишаються актуальними протягом двох-трьох років. Логічним кроком після аудиту є участь у програмі Фонду енергоефективності та реальна модернізація будинку.

Витяг із сертифікату повинен розміщуватися в доступному для мешканців місці будинку, каже старший проєктний менеджер з енергоефективності Офісу підтримки реформ Мінрегіонбуду Вадим Матковський. Це потрібно, щоб мешканці були поінформовані про стан будинку, особливо після модернізації. Це позитивно впливає і на мешканців, і на жителів сусідніх будівель, переконаний він.

Без аудиту отримати сертифікат неможливо, тому зазвичай мешканці замовляють енергоаудит разом із сертифікатом, що коштує не надто дорожче, ніж без нього.

Складові енергоаудиту багатоповерхівки

Зазвичай енергоаудит складається з таких компонентів: фізичне обстеження будівлі, ознайомлення з технічною документацією та даними споживання енергії, опитування мешканців та проведення розрахунків.

За словами співзасновника Асоціації енергоаудиторів України Катерини Шишки, до аудиту ОСББ заповнює опитувальний лист, який потім опрацьовує енергоаудитор.

Аудитору бажано надати технічну документацію на будівлю та рахунки за енергопостачання хоча б за останні три роки, каже Матковський. Він наголошує, що енергоаудитор повинен мати доступ до технічних приміщень (підвалу, теплового пункту), даху та житлових приміщень на різних поверхах.

"Це дасть можливість краще оцінити енергоефективність інженерного обладнання та вікон, а також виконати заміри, наприклад, щодо працездатності системи вентиляції та якості повітря в житлових приміщеннях", – розповідає експерт.

За словами Литвина, фізичне обстеження будинку включає обстеження теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, системи опалення, системи гарячого водопостачання, системи освітлення місць загального користування, заміри параметрів мікроклімату, тепловізійне обстеження.

Павлюк радить звернути увагу на обстеження стану основних несучих конструкцій. "Якщо несучі конструкції мають істотні тріщини, першочерговим буде укріплення фундаменту чи стін, а не їх утеплення. Останнє може підвищити ризик руйнування через збільшення маси стін від теплоізоляції", – запевняє експерт.

Пошук енергоаудитора, ціна і тривалість аудиту

Замовляти енергоаудит варто лише у фахівців, які мають відповідний державний атестат. З переліком атестованих аудиторів можна ознайомитися на сайті Держенергоефективності. Також в Україні діє інтерактивна карта енергоаудиторів, де вказані регіон діяльності, досвід роботи та контакти.

Обрати кваліфікованого аудитора непросто. Експерти радять звертати увагу не лише на кількість проведених аудитів, а й на наявність реалізованих проєктів. Варто поспілкуватися з ОСББ, що працювали з аудитором, та почути відгуки. Фахівець повинен мати вимірювачі температури і вологості, далекомір, тепловізор.

Вартість енергоаудиту – 15-45 тис грн. Середня вартість – 20-30 тис грн. Сума може варіюватися залежно від розмірів будинку, року побудови та складності інженерних систем. Тривалість енергоаудиту – від кількох тижнів і довше.

"За наявності документації, яка містить розміри будівлі, аудит із складанням сертифікату триває щонайменше тиждень", – каже Матковський. Додатковий час знадобиться на погодження звіту та сертифікату між замовником та аудитором. Реєстрація сертифікату в державній базі може тривати до десяти робочих днів.

Експерти радять не гнатися за найдешевшими пропозиціями та обіцянками провести аудит за один день. За словами Литвина, "безкоштовні" аудити часто пропонують компанії, що продають обладнання. Від них не варто чекати об'єктивності, а вся "безкоштовність" буде закладена у вартість непотрібних робіт.

Матковський радить укладати договір не просто на енергоаудит із сертифікатом, а доповнювати його послугою складання та супроводження заявки до Фонду енергоефективності. Це буде дорожче, але енергоаудитор є тим фахівцем, який знає всі процедури фонду і допоможе ОСББ заощадити час.

"У Польщі так почали робити ще в 1990-х роках і роблять досі. Це підтверджує ефективність взаємодії між ОСББ, аудитором та фондом", – переконаний експерт.

Фото на головній: ua.depositphotos.com