"Нафтогаз" встановив серпневу ціну на газ для населення
Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний"
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м. через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.
У компанії пояснили, що із завершенням дії режиму ПСО публікуватимуть ціни у рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.
Тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф.
"Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Споживачі можуть зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо сплачуватимуть за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання", - йдеться у повідомленні.
У ГК "Нафтогаз України" обіцяють скоро запропонувати клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.
Нагадаємо:
"Нафтогаз" оприлюднив умови продажу газу для поставок газу після завершення дії спецобов'язків - компанія пропонує укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до початку місяця постачання.
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Економічна правда
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