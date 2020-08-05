"Нафтогаз" встановив серпневу ціну на газ для населення

Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний"

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м. через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.

У компанії пояснили, що із завершенням дії режиму ПСО публікуватимуть ціни у рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

Тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф.

"Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Споживачі можуть зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо сплачуватимуть за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання", - йдеться у повідомленні.

У ГК "Нафтогаз України" обіцяють скоро запропонувати клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" оприлюднив умови продажу газу для поставок газу після завершення дії спецобов'язків - компанія пропонує укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до початку місяця постачання.

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Економічна правда