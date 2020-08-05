Офіційно: Ярославський став новим власником банку "Кредит Дніпро" Пінчука

3 серпня між компанією "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка виступає єдиним акціонером Банку Кредит Дніпро, та Олександром Ярославським, власником групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі банку.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Внаслідок укладання угоди Ярославський стає кінцевим бенефіціарним власником фінустанови.

Також наглядова рада банку ухвалила рішення про припинення повноважень та звільнення з посади голови Правління банку Олени Малинської з дати укладання угоди про відчуження 100% акцій у статутному капіталі фінустанови.

Новий акціонер призначив на посаду голови Правління Банку Кредит Дніпро з 04 серпня 2020 року Сергія Панова, кандидатуру якого погоджено Національним банком.

У зв’язку зі зміною власника припиняються повноваження чинного складу Наглядової ради фінустанови. Нові члени Наглядової ради вступлять у свої повноваження відразу після погодження їх кандидатур НБУ

Нагадуємо:

Напередодні Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.

Економічна правда