Офіційно: Ярославський став новим власником банку "Кредит Дніпро" Пінчука
3 серпня між компанією "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка виступає єдиним акціонером Банку Кредит Дніпро, та Олександром Ярославським, власником групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі банку.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Внаслідок укладання угоди Ярославський стає кінцевим бенефіціарним власником фінустанови.
Також наглядова рада банку ухвалила рішення про припинення повноважень та звільнення з посади голови Правління банку Олени Малинської з дати укладання угоди про відчуження 100% акцій у статутному капіталі фінустанови.
Новий акціонер призначив на посаду голови Правління Банку Кредит Дніпро з 04 серпня 2020 року Сергія Панова, кандидатуру якого погоджено Національним банком.
У зв’язку зі зміною власника припиняються повноваження чинного складу Наглядової ради фінустанови. Нові члени Наглядової ради вступлять у свої повноваження відразу після погодження їх кандидатур НБУ
Нагадуємо:
Напередодні Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.
Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.
Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.
Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.
Економічна правда
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