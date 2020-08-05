Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 786-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців", який, зокрема, передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОПів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, фізичним особам - підприємцям І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій чи електронній - із зазначенням суми доходу за місяць.

А фізичні особи - підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

"Крім того, закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачає, що в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.

Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшено умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування", - йдеться у повідомленні.

Закон № 786-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців" Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.

Економічна правда