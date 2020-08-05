Нацакадемія аграрних наук не зареєструвала 145 тисяч гектарів землі - аудит

На початок року у постійному користуванні Національної академії аграрних наук перебуває 465 тисяч гектар землі, але до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис. га (69%). Дані про 145 тис. га земель відсутні.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково.

У Рахунковій палаті зазначають, що НААН не здійснює належного обліку земель, які знаходяться в її користуванні. Через це є загроза втратити частину з них.

Повідомляється, що з часу попереднього аудиту (2017 рік) НААН так і не провела інвентаризацію об’єктів нерухомості, включаючи землі, надані їй та її підприємствам, установам, організаціям у постійне користування.

У користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис. га сільськогосподарських угідь. Врожайність основних с/г культур на цих підприємствах значно нижча ніж в середньому в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019-му чистого доходу (виручки) від реалізації продукції.

Наприклад, у 2018 році врожайність зернових і зернобобових була на 35% нижчою за середню в Україні, соняшнику, ріпаку – на чверть. Минулого року врожайність зернових і зернобобових на держпідприємствах була нижчою на 33%, соняшнику – на 26%, ріпаку – на 23%.

При цьому під час реалізації вирощеної продукції не враховувались тенденції ринку, що спричинило недоотримання 883 млн грн виручки.

За висновками Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності, призводять до фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики.

Так, держава фактично втратила права на 11,2 га земельних ділянок чотирьох наукових установ у Києві та Одесі, які Національна академія аграрних наук отримала в безстрокове безоплатне користування для дослідних і навчальних цілей. НААН надала згоду на будівництво житлових будинків/комплексів, зміну цільового призначення земельних ділянок, а в подальшому погодила договори про будівництво на вказаних землях.

Разом з тим є ризики, що наукові установи сплачуватимуть штрафи за неналежне виконання договорів про будівництво – 3% кошторисної вартості об’єкта, але не менше 1 млн гривень.

Рахункова палата звертає увагу, що в договорах про спільну діяльність установ Академії з комерційними структурами також міститься загроза фактичної втрати земель.

Загалом Національній академії аграрних наук на праві господарського відання належить державне майно вартістю 5,6 млрд гривень, зокрема в користуванні держпідприємств – об’єкти вартістю 3,4 млрд гривень. Найбільшу частку майна НААН займають земельні ділянки – 53%, будівлі складають 42%, інженерні споруди та об’єкти незавершеного будівництва – 6%.

Лише десята частина нерухомості (окрім земельних ділянок) має зареєстровані речові права. Всього держреєстрації підлягають речові права на майже 13,5 тис. об’єктів.

Рахункова палата звертає увагу, що зростають площі приміщень, які не використовуються. Так, із майже 1,1 млн кв м загальної площі 772 тис. кв. м перебувають в непридатному для використання стані, ще 284 тис. кв. м в проаналізований період були придатні до експлуатації, проте не використовувалися.