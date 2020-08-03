Новини 3 серпня: ринок газу, кредити, Фірташ vs АМКУ

Про ринок газу. З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.

Про кредити. В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.

Про Фірташа vs АМКУ. Госпсуд Києва визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету про розділення холдингу Ostchem Дмитра Фірташа та накладення штрафу.

Про штраф "Газпрому". Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" за небажання співпрацювати з ним по розслідуванню щодо проекту Nord Stream 2 на 213 млн злотих (57 млн дол).

Про заступника міністра з промполітики. Колишній заступник міністра оборони (2007-2009 роки) та т.в.о. міністра оборони (червень 2009 - березень 2010) Валерій Іващенко претендує на посаду першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про IKEA в Україні. Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, має намір до запуску першого фізичного магазину в Україні розширити доступний асортимент товарів до 5 тис. артикулів з діючих 3,6 тис.

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З 1 серпня держава більше не регулює ціни на газ: що змінилося для населення

В Україні запрацював ринок газу для населення. Які зміни чекають на споживачів та постачальників і що буде з цінами?