Суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа

Госпсуд Києва визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету про розділення холдингу Ostchem Дмитра Фірташа та накладення штрафу.

Про це повідомляє прес-служба Group DF.

Зазначається, що суд задовольнив позовні вимоги компаній "Рівнеазот", "Черкаський "Азот" і "Сєверодонецьк об'єднання "Азот", які входять в азотний бізнес Group DF.

"Таким чином, позивачі довели безпідставність висновків АМКУ в тому, що підприємства азотного бізнесу Групи займали монопольне (домінуюче) становище на ринку азотних мінеральних добрив в 2014-2017 роках і зловживали цим положенням", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний

Нагадаємо:

5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Економічна правда