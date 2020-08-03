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Суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа

Понеділок, 3 серпня 2020, 18:10
 

Госпсуд Києва визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету про розділення холдингу Ostchem Дмитра Фірташа та накладення штрафу.

Про це повідомляє прес-служба Group DF.

Зазначається, що суд задовольнив позовні вимоги компаній "Рівнеазот", "Черкаський "Азот" і  "Сєверодонецьк об'єднання "Азот", які входять в азотний бізнес Group DF.

"Таким чином, позивачі довели безпідставність висновків АМКУ в тому, що підприємства азотного бізнесу Групи займали монопольне (домінуюче) становище на ринку азотних мінеральних добрив в 2014-2017 роках і зловживали цим положенням", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Економічна правда

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OstChem Фірташ АМКУ суд

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