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"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад 3 мільярди

Понеділок, 3 серпня 2020, 15:15
 

В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

"Ініційована президентом на початку року програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується.

Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)", – розповіла Ковалів.

За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Зазначається, що програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда

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