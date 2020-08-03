"Nord Stream 2": Польща оштрафувала "Газпром" на 57 мільйонів доларів за небажання співпрацювати

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" за небажання співпрацювати з ним по розслідуванню щодо проекту Nord Stream 2 на 213 млн злотих (57 млн дол).

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на польське відомство.

Накладення штрафу на Газпром пов'язано з проведеним розслідуванням, що стосуються створення консорціуму, яке фінансує будівництво газопроводу "Північний потік 2" без згоди UOKiK.

UOKiK пред'явив звинувачення шести компаніям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.

"В ході цього розгляду голова UOKiK звернувся за документами, що стосуються справи, також до "Газпрому", однак компанія відмовилася надати інформацію, важливу для розгляду", - пише польське відомство.

Хід справи щодо польського регулятора щодо Nord Stream-2

Нагадуємо:

Україна та Польща домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

Американська влада посилила тиск на європейських підрядників "Північного потоку-2", з деякими компаніями вже провели відеоконференції, в ході яких "ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню проекту".

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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