Колишній т.в.о. міністра оборони Іващенко може стати заступником Уруського

Колишній заступник міністра оборони (2007-2009 роки) та т.в.о. міністра оборони (червень 2009 - березень 2010) Валерій Іващенко претендує на посаду першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це йдеться у декларації про майно та доходи Іващенка за 2019 рік на сайті НАЗК, яку він подав 2 серпня.

Відповідно до декларації, Іващенко володіє квартирою у Києві площею 78,9 кв.м. на правах спільної власності з дружиною і двома дітьми.

Також він володіє 2 автомобілями - Toyota Corolla 2008 року випуску та Chevrolet Aveo 2004 року випуску.



У декларації йдеться, що Іващенко і його дружина мають рахунки в Приватбанку, Укрексімбанку і Ощадбанку, але суми на рахунках не зазначені.



Інших доходів у 2019 році, згідно з декларацією, він не мав.

Нагадаємо:

12 квітня 2012 року Печерський райсуд засудив Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судомеханічний завод".

14 серпня 2012 року Апеляційний суд міста Києва звільнив Іващенка з-під варти й замінив ув’язнення на умовне покарання.

У квітні 2014 року Печерський районний суд Києва звільнив колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.

22 липня 2020 року Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Економічна правда