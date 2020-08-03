В IKEA розповіли, як буде виглядати магазин в Україні: асортимент розшириться на 40%

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, має намір до запуску першого фізичного магазину в Україні розширити доступний асортимент товарів до 5 тис. артикулів з діючих 3,6 тис.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле.

"Ми плануємо розширити пропозицію в більш 5 тис. артикулів товарів. Активно працюємо над тим, щоб усунути всі прогалини в роботі онлайн-магазину. Працюємо над розширенням і плануємо, що всі ці товари будуть доступні вже в момент, коли ми відкриємо фізичний магазин в Києві. Більш того, ми хочемо, щоб вони стали доступними для покупців ще швидше", - сказав він.

Мелле пояснив, що розширений асортимент буде включати вибірку товарів, яка підходить для формату магазинів city store.

За його словами, результати перших продажів інтернет-магазину IKEA в Україні продемонстрували великий успіх рішень для зберігання: коробки, шафи, модульні рішення PAX. Також дуже популярні аксесуари, особливо для кухні.

Зараз IKEA відкрила 100 додаткових вакансій співробітників і лідерів команд для першого магазину формату city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві, а також нових пунктів видачі замовлень.

"Кілька з них ми вже знайшли і підготували, деякі ще знаходиться в процесі тренінгу. Ми будемо збільшувати їх кількість поступово, щоб підготувати всіх цих людей до відкриття магазину в кінці поточного року", - зазначив Мелле.

Загальна площа магазина становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

"У Києві відкриється магазин міського формату без відділу їжі і ресторану, але ми прагнемо запустити їх якомога швидше. Зараз ми відкрили дві важливі вакансії: food-менеджер і бізнес-аналітик ринку їжі. Ці люди допоможуть нам відкрити кафе і зробити нашу їжу доступною для всіх", - зазначив керівник IKEA в Україні.

Нагадуємо:

IKEA планує відкрити два додаткових пункти видачі замовлень у Києві, а також подвоює потужності інтернет-магазину в Україні.

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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