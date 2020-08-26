Новини 26 серпня: новий очільник Укрзалізниці, український додаток №1 у AppStore, чергова відставка в НБУ

Про нового очільника Укрзалізниці. Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Про підвищення зарплат. Кабінет міністрів підвищив посадові оклади (тарифні ставки) працівникам бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4 723 грн до 5000 грн з 1 вересня.

Про український додаток №1 у AppStore. Додаток Reface від українських розробників, який замінює обличчя на гіфках і відео, вийшов на перше місце в американському AppStore в категорії "Розваги".

Про чергову відставку в НБУ. Рада НБУ 26 серпня звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Нацбанку з 28 серпня 2020 року.

Про "Аркаду". Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

Про урядовий прогноз. Міністерство економіки поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік до 5,9%, тоді як в затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%.

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