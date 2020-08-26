Кабмін підвищив посадові оклади бюджетникам

Кабінет міністрів підвищив посадові оклади (тарифні ставки) працівникам бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4 723 грн до 5000 грн з 1 вересня

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 26 серпня

Документ передбачає встановлення з 1 вересня 2020 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки у розмірі 2225 гривень, що у співвідношенні до розміру мінімальної зарплати 5000 гривень буде становити 44,5%, а також - розмірів посадових окладів (тарифних ставок) за всіма тарифними розрядами єдиної тарифної сітки, розрахованих виходячи з нового розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

Також пропонуєтся доручити керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію зарплати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

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Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, мінімальна зарплатня збільшиться з 2021 року до 6 тисяч гривень, а впродовж 2021 року до 6,5 тисяч гривень

Економічна правда