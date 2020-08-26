Мінекономіки спрогнозувало курс гривні, інфляцію і зростання цін на "комуналку"

Міністерство економіки поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік до 5,9% (грудень до грудня), тоді як в затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$ (раніше очікувалося 29,5 грн/$), а на кінець року - 28,3 грн/$.

За підсумками цього року Мінекономіки очікує дефіциту торгового балансу в розмірі $5,4 млрд (раніше цей показник оцінювався в $ 8,3 млрд).

Прогноз номінального ВВП знижений з 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хоча в процентному співвідношенні до минулого року міністерство так само очікує падіння ВВП на 4,8%.

При цьому Мінекономіки очікує підвищення тарифів на залізничні перевезення на 17% в цьому році, а також на 22% і 26% - в два наступні роки (+ -3%).

Середньорічне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення в поточному році очікується на рівні 7,1%, в наступному - на 11,3%, а також по 20% - в 2022-2023 рр.

"Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ буде зростати на 19,6% в середньому щорічно - до $214 за 1 тис. куб. м в 2023 році", - зазначено в документі.

Міністерство також очікує підвищення цін на газ для населення на 19% (+ -3%) в 2021 році, на 24% і 6% (+ -3%) - в наступні два роки, проте в 2020-му зміни цін на нього не передбачається, свідчить прогноз.

Середньорічне зростання цін на газ для промпідприємств прогнозується: в 2021-му році - на 43,8%, у 2022-му - на 11,7%, в 2023-м - на 8% (всюди + -3%).

Як припускає Мінекономіки, промпідприємства очікує зростання цін на електроенергію в 10% в наступні три роки.

Цього року централізоване водопостачання подорожчає на 23% (± 5%), в 2021-м - на 20% (± 5%), в наступні два роки - на 11% і 5% (± 5%), прогнозує Мінекономіки. Аналогічне підвищення цін передбачається і для централізованого водовідведення.

При цьому Мінекономіки вказує, що очікувані надходження від приватизації в поточному році складуть 2 млрд грн, в 2021-м - 6 млрд грн, а також по 8 млрд грн - в 2022-2023 рр.

В цілому щорічне зростання економіки України в 2021-2023 рр. прогнозується на рівні 4,5%, чому має сприяти зростання експорту в середньому на 5,8% щорічно, вказало міністерство.