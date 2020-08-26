Український додаток вийшов на перше місце в AppStore, випередивши TikTok і Netflix
Додаток Reface від українських розробників, який замінює обличчя на гіфках і відео, вийшов на перше місце в американському AppStore в категорії "Розваги".
Про це з посиланням на CTO RefaceAI Олеся Петріва повідомляє ain.ua
Додаток випередив такі сервіси, як TikTok, Netflix, Hulu, Disney + та інші.
Крім того, Reface посів друге місце в категорії всіх безкоштовних додатків (Overall Free apps) в американському AppStore, випередивши YouTube, Gmail, Instagram і Facebook Messenger.
Довідка. Reface (раніше називався Doublicat) - це один з проектів українського стартапу RefaceAI, який заснували Роман Могильний, Олесь Петрів і Ярослав Бойко в 2011 році. Офіс розробки RefaceAI знаходиться в Києві.
RefaceAI розвиває технологію заміни обличь на фото або відео зі збереженням міміки.
За словами розробників, на відміну від інших додатків для заміни осіб, вони не використовують CGI або 3D-моделювання.
Технологія заснована тільки на AI, в його основі лежить метод машинного навчання GAN (Generative Adversarial Network).
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