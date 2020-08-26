З Нацбанку йде ще один заступник голови

Рада НБУ 26 серпня звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Нацбанку з 28 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Борисенко подав голові Нацбанку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.

На посаді заступника голови НБУ він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.

"Трансформація Національного банку у сучасний, відкритий і незалежний європейський центральний банк – спільна мета та пріоритет для всієї нашої команди. Ми вдячні Роману Борисенку за його лідерську позицію у цьому напрямі впродовж останніх чотирьох років.

Надалі ми продовжуватимемо політику вдосконалення всіх внутрішніх процесів українського центробанку, особливо у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності, щоб закріпити якісні здобутки та посилити нашу інституційну незалежність", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Роман Борисенко розпочав роботу у Національному банку в серпні 2014 року на посаді директора Департаменту персоналу. Із жовтня 2016 року він був заступником голови Національного банку України. До сфери його управління належали питання фінансів, операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності Національного банку.

У НБУ додали, що до ключових досягнень Національного банку в цій площині за час каденції Борисенка, зокрема, належить підвищення інституційної спроможності та внутрішня трансформація центробанку, зокрема:

централізація і виведення неключових функцій та активів за межі Національного банку;

реінжиніринг і оптимізація внутрішніх процесів та удосконалення системи ухвалення рішень Національним банком;

удосконалення та автоматизація функцій фінансового управління, контролінгу та адміністрування, операційної функції;

перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності;

Нагадаємо, 31 липня Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода із посади заступника голови НБУ, який курирував сферу платіжних систем і грошового обігу.

Економічна правда