Як поділили "Арсенал": кому дісталася "золота" земля легендарного заводу на Печерських пагорбах

Від легендарного київського заводу "Арсенал" залишилась тільки коштовна земля у самісінькому центрі Києва. Як вона переходить у приватну власність і хто її забудовує?

Київський завод "Арсенал" переживає свій найгірший період за 250-річну історію. Підприємство, яке забезпечувало всі радянські космічні кораблі оптично-електронними системами орієнтування, ледь не стало банкрутом у 2009 році.

Єдина цінність, що залишилася у власності держпідприємства, - це нерухомість. Навряд ще десь у центральній частині столиці України є 20 гектарів землі, які використовувалися б так неефективно.

Цю "необачність" залюбки виправляють відомі київські забудовники - Василь Хмельницький, Володимир Зубик, Дмитро Ісаєнко, Андрій Вавриш, Вадим Столар.

Ревіталізація та реновація занедбаних територій заводу не виглядала б так суперечливо, якби питанням виведення корпусів та земель "Арсеналу" не займалася Генеральна прокуратура. В Офісі Генпрокурора кажуть, що державі нанесли збитків на 1 мільярд гривень.

Як частина заводу "Арсенал" опинилась у приватній власності? Між ким поділили територію держпідприємства? Хто і що будує на "золотій" землі у самісінькому центрі Києва? І що думають про відкриття ресторанів на місці виробничих цехів співробітники "Арсеналу"?

Комунізм не запанував

8 листопада 2017 року, в соту річницю Жовтневого перевороту, співробітники київського заводу "Арсенал" розкрили капсулу часу. Послання до нащадків було замуровано в одну зі стін заводу в 1967 році.

Лист в майбутнє починався зі слів: "До вас, людей, що живуть в комунізмі, звертаються переможці соціалістичного змагання, присвяченого 50-річчю Великого Жовтня... Ми працюємо, вчимося і творимо для того, щоб на нашій рідній Землі назавжди запанував комунізм...".

Як виявилося, комунізм не запанував, а завод "Арсенал" опинився на межі банкрутства. Уникнути неплатоспроможності заводу допомогла реорганізація шляхом приєднання ДП "Завод "Арсенал" до Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал" в 2009 році.

За словами голови профспілкового комітету держпідприємства Олени Сміли, метою ліквідації заводу "Арсенал" було отримання контролю над його територією – підприємство розташоване в Печерському районі Києва на площі понад 25 га.

ДЖЕРЕЛО: OLEG TOTSKIY

У 2017 році розпорядженням Київської міської державної адміністрації земельна ділянка в кварталі вулиць Грушевського, Московської та Кловського узвозу була поділена на декілька. У користуванні заводу залишилося близько 20 га.

Решта ділянок були віддані в користування Генеральній прокуратурі, Українському науково-практичному центру ендокринної хірургії Міністерства охорони здоров'я і трьом приватним компаніям.

У квітні 2020 року в Офісі Генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства, на якій стало відомо, що заводу "Арсенал" була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення об’єктів у приватну власність та реалізації майна через податкову заставу.

За словами Генерального прокурора Ірини Венедіктової, наразі відкрито кримінальні провадження і активізоване розслідування. "Там, де ще не втрачена можливість повернути майно держави – ми маємо зробити все, щоб це здійснити", - заявила Венедіктова.

У матеріалах слідства у відчуженні майна "Арсеналу" звинувачують службових осіб держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.

Дядечко з Монако

Земельні ділянки, про які говорила Генеральний прокурор, були передані Київською міськдержадміністрацією трьом приватним компаніям - "ІСВ Інвест", "Мірра-Девелопмент" і "Бізнес Проперті Груп" - на підставі придбання права власності на нерухомість, що знаходиться на цій землі.

За інформацією ЕП, всі три компанії раніше були афілійовані з бізнесменом Сергієм Дядечком.

Дядечко був акціонером "Родовід банку", коли фінустанову контролювали структури Юрія Іванющенка, а також ексвласник банку "Союз", що двічі виводився Нацбанком з ринку.

Раніше Дядечко володів баскетбольним клубом "Донецьк", зараз - БК "Монако". В коментарі Український правді бізнесмен розповідав, що його сім'я проживає в Монте-Карло, але сам він працює в Україні, а на вихідні їздить до сім'ї.

Почесний консул України у Ніцці Марк Івасилевич заявляв, що Дядечка вважають "представником українських олігархів на Лазуровому узбережжі", а сам ексбанкір "вхожий до оточення принца Монако Альберта ІІ, підтримує з ним ділові відносини".

Київський завод "Арсенал" переживає свій найгірший період за 250-річну історію. ДЖЕРЕЛО: OLEG TOTSKIY

Дядечко повідомив, що в Україні веде ряд проєктів в сфері девелопменту і нерухомості. У нього також є щебеневий кар'єр у Кіровоградській області, фармацевтична компанія "НІКО" та інвестиційні проєкти.

Як у власності Дядечка опинилась нерухомість легендарного київського "Арсеналу"? Історія почалася у 2007 році, коли завод разом із фірмами Дядечка та його партнерів, а також керівника держпідприємства Ігоря Волощука створили спільне підприємство.

"Арсенал" одразу вніс в статутний капітал спільного підприємства нерухомість загальною площею 32,6 тис квадратних метрів на суму 135 млн гривень, а інші учасники зобов'язалися внести 190 млн гривень. Правда, з відстрочкою до 2032 року.

У 2013 році, напередодні Революції Гідності, "концесіонери" уклали додаткову угоду, згідно з якою ДП "Завод" Арсенал" вийшов зі спільної діяльності, залишившись без майна та інвестицій. Кілька корпусів заводу завдяки судовим рішенням стали приватною власністю.

Вдихнули нове життя

Подією, завдяки якій кияни побачили прихід приватного капіталу на колишній символ радянської промисловості, стало відкриття Kyiv Food Market - "Київського ринку їжі". Корпус заводу і площа перед ним навпроти станції метрополітену "Арсенальна" були реконструйовані і відкриті для вільного відвідування.

До 2016 року власниками нерухомості, де зараз розміщується Kyiv Food Market, значилися "Скайнет Ltd" і "Нова Тор", які і були підписантами спільного підприємства з "Арсеналом" в 2007 році.

У 2016 році приміщення і земельні ділянки переоформили на компанію "Бізнес проперті груп", яку в 2018 році у Дядечка викупив девелопер Олексій Баранов.

Баранов - бізнес-партнер і колишній менеджер однієї з компаній Василя Хмельницького, великого українського бізнесмена. Компанія "А-Девелопмент" Баранова відома на ринку реалізацією проєктів Smart Plaza на Оболоні і КПІ, а також забудовою території кінокопіювальної фабрики біля метро "Голосіївська".

У "А-Девелопмент" кажуть, що шукали у центрі Києва територію, яку можна було б зробити "магнітом" для киян та туристів.

"У нас виникла ідея створити крутий простір, відкрити його для всіх і дати цим пам'яткам архітектури нові функції і нове життя", - розповіла ЕП комерційний директор "А-Девелопмент" Дар’я Кухаренко.

Сусідні з "Ринком їжі" корпуси все ще належать "Арсеналу". Їх підконтрольна "А-Девелопменту" компанія "Фін експерт проджект" орендує у Фонду держмайна. Приміщення використовуються під ресторани, освітні центри та коворкінг.

Див. примітки нижче

Арсенал

Kyiv Food Market. Власник будівлі і девелопер - "А-Девелопмент" Олексія Баранова, бізнес-партнера Василя Хмельницького. Приміщення придбали у Сергія Дядечка. Ринок їжі відкрили у співпраці з Алексом Купером і Михайлом Бейліном. Коворкінг Creative States Іллі Кенігштейна. Орендар корпусу і девелопер - "А-Девелопмент". На першому поверсі ресторани, учбовий центр "Освіторія" Зої Литвин, дружини Василя Хмельницького. На верхніх поверхах - виробничі приміщення заводу. Цех знесений у 2020 році. Земля належить компанії "Мірра-Девелопмент", яку викупив Василь Хмельницький у Сергія Дядечка. Планується побудувати багатофункціональний комплекс з апартаментами та паркінгом. Стадіон. Земельна ділянка частково охоплює стадіон та навколишню територію. Передана компанії "Мелетія" Київською міськдержадміністрацією, власник - Вячеслав Фігурний. Цільове призначення – будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури. Згідно з проєктом , стадіон повинен бути збережений і реконструйований. Касаційний адміністративний суд. Приміщення заводу були передані під потреби суду в кінці 2000-их з ініціативи прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ангар, власність заводу. В частині приміщень Ілля Кенігштейн відкриває коворкінг Creative State of Arsenal 2. У будівлі розташовані Вищий адміністративний суд, Шостий апеляційний адміністративний суд, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державне космічне агентство. Прохідна та приміщення казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал". Бізнес-центр М8, офіс "Інтергал-Буд". Належить також юридичним особам, пов'язаним з "Інтергал-Буд" екс-нардепа Володимира Зубика. Цех заводу демонтується. Приміщення було придбане власником "Укрбуд" Максимом Микитасем та ресторатором Дмитром Федотенковим за 563,7 млн грн. Планувалося будівництво бізнес-центру "Арсенал Плаза". У 2019 році Микитась продав нерухомість структурам, пов'язаним з Вадимом Столаром. Будівництво житлового комплексу Філадельфія Концепт Хаус компаніями Saga Development Андрія Вавриша та Perfect Group Дмитра Ісаєнка. Земельна ділянка була передана Генеральній прокуратурі. Згодом КМДА змінила цільове призначення ділянки з "промислової" на "житлову забудову". Приватна клініка "Центр ендокринної хірургії". Отримала у користування приміщення лікарні заводу у 2017 році. Передано Генеральній прокуратурі урядом Миколи Азарова у 2012 році. У корпусі розміщуються працівники відомства. Належить ТОВ "ІСВ-Інвест" Сергія Дядечка з 2016 року. Використовується Казенним підприємством спеціального приладобудування "Арсенал". Власник - Державне космічне агентство.

За оренду частини приміщень корпусів заводу №1 і №7 компанії з орбіти "А-Девелопмент" платять близько 950 тисяч гривень на місяць.

Справою оренди корпусу заводу №1 зацікавилася Національна поліція. Згідно з інформацією досудового слідства, менеджери "Фін експерт проджект" змовилися з "невстановленими" службовими особами Фонду держмайна та оцінювачем і це призвело до недоотримання держбюджетом понад 11,386 млн грн орендних платежів.

За інформацією ЕП, "Консалтингова компанія "Острів" оцінила вартість понад 5,2 тисячі квадратних метрів нерухомості у 54,93 млн грн. Експертний аналіз показав, що реальна вартість майна становила 80,72 млн грн.

Таким чином, за формулою Кабінету міністрів, вартість оренди тільки одного корпусу заводу для компанії Баранова повинна була становити 968 тисяч грн замість 488 тисяч.

Крім того, Нацполіція вважає, що під час проведення конкурсу з оренди комісія навмисне, за усною вказівкою керівного складу ФДМУ, відхилила заявки двох конкурентів "Фін експерт проджект" - компаній "Ріверклаб ЛТД" та "Еверсон Україна".

У відповіді на запит Економічної правди ДП "Завод Арсенал" повідомив, що у підприємства на праві господарського відання знаходиться майже 75 тисяч квадратних метрів нерухомості. Загальна площа приміщень, що здаються в оренду, перевищує 18 тисяч "квадратів".

Згідно з даними, розміщеними у відкритому доступі, Фонд держмайна отримує близько 1,668 млн гривень щомісячно за оренду майна на території заводу.

Співробітники "Заводу "Арсенал", з якими вдалося поспілкуватися журналісту ЕП, загалом нейтрально висловлюються щодо відчуження майна держпідприємства.

"Звичайно, я сумую за тими часами, коли завод випускав унікальну техніку і забезпечував роботою тисячі людей. А зараз корпуси в занедбаному стані і немає держзамовлень...

Це ж не нові власники винні, що завод довели до банкрутства. Мені не подобається, що тут відкрилися ресторани, але подобається, що інвестор врятував історичні будівлі від руйнування", - каже співрозмовник ЕП.

Хмельницький розширює присутність

Дядечко продає компаніям з орбіти Хмельницького не саму нерухомість, а корпоративні права на компанії, що володіють нерухомістю. Так, згідно з даними сервісу Youcontrol, в 2019 році Хмельницький став кінцевим бенефіціарним власником компанії "Мірра-Девелопмент".

Як повідомили Економічній правді в пресслужбі компанії UDP, яка займається девелоперським бізнесом Хмельницького, мажоритарний власник не бере участі в операційному управлінні. За домовленістю акціонерів, управління компанією здійснює інвесткомпанія Quarter Partners Андрія Іванова, старого бізнес-партнера Хмельницького.

"Менеджмент UDP прийняв рішення брати участь в проєкті ревіталізації покинутої промислової зони в центрі міста. Компанія отримала всі необхідні дозвільні документи для спорудження торговельно-офісного центру", - повідомили в пресслужбі.

Цех заводу, що належить "Мірра-Девелопмент", був знесений напередодні публікації цієї статті. На пустирі, що виник біля стадіону "Арсенал", побудують не торговельно-офісний центр, а багатофункціональний комплекс з апартаментами та паркінгом. Принаймні, про це свідчать Містобудівні умови та обмеження, видані КМДА.

джерело: ГО savearsenal

Будівництво апартаментів - це розповсюджений спосіб спорудження житлових будинків без наявності повного пакету документів на це. Інвестори в таку нерухомість не можуть прописатися у апартаментах і вимушені платити за комунальні послуги за промисловими тарифами.

Отримати від міста Містобудівні умови та обмеження компанія змогла лише у судовому порядку, оскільки за функціональним призначенням у Генеральному плані ця ділянка відносилась до території вулиць і доріг.

"Бізнес проперті груп" у Дядечка викупили Олексій Баранов і ексдиректор центрального офісу продажів UDP Богдан Кабанець. Втім, пізніше Баранов став одноосібним власником.

Сторони кажуть, що попри бізнес-зв'язки та сусідство проєкти реалізуються двома компаніями окремо. За словами комерційного директора "А-Девелопмент" Дар'ї Кухаренко, Хмельницький не має відношення до проєкту реновації території "Арсеналу" біля Ринку їжі, але допустила, що власник UDP міг інвестувати в нього.

Цю інформацію підтвердили ЕП в пресслужбі UDP. Там повідомили, що Хмельницький не є акціонером "А-Девелопмент", але інвестував у її проєкти на території заводу "Арсенал".

На присутність інвестицій Хмельницького вказує ще один факт. Освітній центр "Освіторія", який знаходиться в одному з орендованих корпусів "Арсеналу", належить Зої Литвин - дружині Хмельницького.

І тільки "ІСВ-Інвест" як і раніше на 100% належить Ользі Дядечко - дружині власника баскетбольного клубу "Монако". Ця юрособа володіє шматком землі розміром 1,17 га поруч із Кловським узвозом.

Микитась, Столар, російський бізнесмен

Поруч із кінотеатром "Зоряний" та Офісом Генерального прокурора знаходиться цех заводу "Арсенал", який був проданий як арештоване майно за 563,7 млн гривень. "Укргазбанк" продав цю нерухомість компанії, наближеній до оточення Максима Микитася - ТОВ "Філософія девелопмент".

Згодом у Микитася почалися проблеми і він не зміг "потягнути" велику покупку одноосібно. Ресторатор Дмитро Федотенков в одному з інтерв'ю розповів, що в лютому 2019 року Микитась запропонував йому викупити корпус "Арсеналу".

"Я вклав 12 млн доларів, і так ми стали партнерами. Але навесні я дізнався, що Микитась сфальсифікував мій підпис і передав об'єкт в заставу. Сам він цей факт визнав, і, власне, залишився мені винен", - заявив Федотенков.

"Укрбуд девелопмент" до свого банкрутства навіть встиг анонсувати будівництво бізнес-центру "Арсенал Плаза" на місці старого корпусу. Але восени 2019 року зі складу засновників компанії "Філософія девелопмент" оточення Микитася вийшло.

Єдиним власником "Філософії девелопмент" наразі є компанія "Монтаді", створена у січні 2019 року і засновниками якої вказані Алла Виговська і "КУА "Система капітального інвестування". Власниками останньої є Ярослав Зозуля і кіпрська компанія "Валдез Лімітед".

"Валдез Лімітед" разом з компаніями, що, ймовірно, належать колишньому "смотрящему" за Києвом Вадиму Столару, є співзасновником ТОВ "Укржитлобуд". Ця компанія планує побудувати хмарочос на місці парковки біля станції метро "Палац "Україна".

Підрядником будівництва на місці корпусу, що вже почали зносити, є "Девіжн Констракшн". Засновниками "Девіжн констракшн" є Анатолій Мовчан і "ЗНВКІФ "Авераж", бенефіціаром якого є російський бізнесмен Дмитро Буряк.

Буряк відомий на ринку як девелопер будівельних проектів "DeVision" у Литві та Україні, а також виробник біологічно активних добавок.

Стадіон, житло, офіси

На території заводу "Арсенал" знаходиться однойменний стадіон, який хотів відновити ще Вадим Рабинович, будучи президентом футбольного клубу "Арсенал" Київ.

джерело: Big Kyiv

У 2018 році Київська міська державна адміністрація оголосила інвестиційний конкурс для реалізації проєкту "Облаштування парку з об’єктами спортивної інфраструктури" на місці занедбаного стадіону. Переможцем стала компанія "Мелетія".

Засновником і керівником "Мелетії" значиться Вячеслав Фігурний з Обухова. Відповідно до Кадастрової карти, цільове призначення цієї ділянки – будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Згідно з проєктом, стадіон повинен бути реконструйованим.

Влітку 2020 року один із найбільших українських забудовників "Інтергал-Буд" відкрив бізнес-центр "М8", у якому розмістив і власний головний офіс. Засновником ТОВ "БЦ "М8" є компанія "Марс Девелопмент", власниками якої є компанії з орбіти "Інтергал-Буду".

За інформацією ЕП, кінцевим бенефіціаром "Інтергал-Буду" є львівський бізнесмен і колишній нардеп від "Партії Регіонів" Володимир Зубик. Нерухомість на території "Арсеналу" компанії Зубика отримали від структур Сергія Дядечка.

Згідно з документами, які є у розпорядженні ЕП, "Марс Девелопмент" є одним з найбільших кредиторів ДП "Завод "Арсенал" - 2,5 млн гривень. Щоправда, залишається невідомим, як саме виникла ця заборгованість.

Ще дві відомі девелоперські компанії - Saga Development Андрія Вавриша та Perfect Group Дмитра Ісаєнка - зводять ЖК "Philadelphia Concept House" на одній з двох ділянок Генеральної прокуратури. Спеціально для цього КМДА змінила цільове призначення землі з "промислової" на "житлову забудову".