АМКУ не має законних підстав відмовити в купівлі акцій "Мотор Січ" – DCH

У групі компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського заявили, що Антимонопольний комітет не має законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ні китайським інвесторам підприємства, ні DCH.

Про це йдеться у юридичній позиції компанії.

"Законними підставами для такої лінії дій АМКУ теоретично могли б бути тільки дві характеристики угоди з придбання корпоративних прав:

Угода призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку України (ст. 25 Закону України "Про Захист економічної конкуренції");

В угоді беруть участь компанії, які включені в санкційні списки України (Ст.24 Закону України "Про Захист економічної конкуренції").

Ні перший, ні другий критерій не підходять до нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій "Мотор Січ", - заявляють в DCH.

"Ні DCH, ні китайські партнери не ведуть в даний час будь-яку діяльність на українських товарних ринках, на яких представлена ​​"Мотор Січ". Відповідно, після угоди частки учасників цих ринків не зміняться: сама по собі покупка акцій компанії-монополіста не призводить до зміни часток на монопольному ринку. А "Мотор Січ" історично займає домінуюче становище на українському ринку авіаційного моторобудування.

По-друге, ні DCH, ні наші китайські партнери по "Мотор Січ" не підпадають під будь-які обмежувальні заходи, передбачені санкційним законодавством України і не включені в санкційні списки України", - йдеться у заяві.

"Якщо АМКУ, в порушення законодавства України, не видасть згоду у встановлений термін або відмовить, такі дії АМКУ будуть оскаржені в судовому порядку", - додали в DCH.

"Період часу, передбачений законодавством на розгляд заявок про концентрацію ацій, повинен становити від 45 календарних днів (стандартна процедура) до 3 календарних місяців (при поглибленому вивченні) і в будь-якому випадку не може перевищувати 135 днів з дати повідомлення про відкриття справи", - підкреслили в компанії.

У DCH також заявили, що з 2017 року правоохоронними органами здійснюються кримінальні виробництва і накладені арешти на акції ПАТ "Мотор Січ", які "призводять до грубих порушень прав всіх акціонерів підприємства".

"В результаті арештів діє заборона на перереєстрацію акцій і видачу реєстру акціонерів по відношенню до всіх 100% акцій. А значить, власники акцій ПАТ "Мотор Січ" вже 3 роки не можуть розпоряджатися належним їм майном, брати участь в управлінні підприємством і контролювати відповідність прийнятих менеджментом рішень своїм економічним інтересам.

Усі судові рішення про накладення арештів були винесені з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, при відсутності належної перевірки заявлених стороною обвинувачення обставин і без вивчення обґрунтованості такого заходу забезпечення. Господарська діяльність підприємства паралізована, можливості для відновлення стабільної роботи і залучення нових інвестицій відсутні.

Тому арешт акцій не тільки не сприяє "забезпечення збереження майна", а, навпаки, послідовно веде "Мотор Cіч" до знищення", - стверджують в DCH.

"В результаті неправомірних дій АМКУ і правоохоронних органів все інвестори ПАТ "Мотор Cіч" знаходяться в складній ситуації. Незважаючи на довгострокову зацікавленість у розвитку і благополуччя підприємства, як мажоритарні, так і міноритарні акціонери готові захищати свої права в судовому порядку у всіх інстанціях.

Якщо за цим підуть звернення до міжнародного арбітражу, то держава Україна буде змушена компенсувати збитки і нести колосальні репутаційні втрати", - йдеться у заяві.

Нагадуємо:

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

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Економічна правда