Новини 9 липня: вихід з кризи, обшуки у виробника дитячого харчування, електробуси "Південмашу"

Про вихід з кризи. В уряді вважають, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи, і вийшла на відновлення.

Про обшуки у виробника дитячого харчування. Поліція провела обшуки в офісі компанії з виробництва дитячого харчування "Еконія", на заводі та у будинку президента підприємства.

Про електробуси "Південмашу". Державне космічне агентство, Південмаш і південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів на 23 млрд гривень.

Про безпілотник Tesla. Американський виробник електромобілів Tesla "дуже близька" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.

Про думку Зеленського щодо НБУ. Президент Володимир Зеленський вважає, що в Національного банку дуже жорстка монетарна політика, за його словами, до кінця року має бути вирішене питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.

Про падіння ВВП. У січні-травні 2020 року реальний ВВП України скоротився на 5,9%, за уточненими даними Держстату, у 1 кварталі 2020 року падіння економіки становило 1,3%.

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"Навіщо платити": скільки Київ та інші українські міста заробляють на паркінгах

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