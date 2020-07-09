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"Південмаш" запустить виробництво електробусів на 23 мільярда спільно з південнокорейцями

Четвер, 9 липня 2020, 17:39
Автобуси
Автобуси "Південмаша", які завод поставляв в українські міста в 2015-му році

Державне космічне агентство, Південмаш і південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів на 23 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Південмаш".

Терміни виробництва електробусів і станцій визначені до 2023 року, у рамках угоди "Південмаш" також виготовить 7,8 тисяч зарядних станцій.

Багатопрофільна група Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.

"Ми дуже раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого машинобудування", – каже Ю Чхоль, голова правління Caris.

Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

"Південмаш" довгий час був недостатньо завантажений і знаходився у тяжкому економічному стані, але зміг повністю зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства.

Співпраця c Caris дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося одним з ключових напрямків діяльності заводу", – говорить генеральний директор "Південмашу" Сергій Войт.

Довідково. Південнокорейська корпорація Caris має підприємства, розташовані у багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.

Економічна правда

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Південмаш

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