Зеленський: У Нацбанку дуже жорстка монетарна політика

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Національного банку дуже жорстка монетарна політика, за його словами, до кінця року має бути вирішене питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.

Про це він сказав на зустрічі із бізнесом у Волинській області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є дві речі, пов'язані з банківською культурою і банківськими програмами. Нам складно, повірте. Ми близько року з цим боремося, розмовляли з Національним банком дуже серйозно, щоб була знижена облікова ставка, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит.

Тому крім програми "5-7-9%", яку ми наразі наповнюємо, там ще є портфельне кредитування, яке з'явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту. Тобто, наше головне завдання - зробити до кінця року нормальні умови щодо кредитування", - розповів Зеленський.

Президент вважає, що є "зарегульованість процесів". Також, на його думку, в Національного банку дуже жорстка монетарна політика.



"Але це моє враження. Ми говорили і з державними банками, щоб надати можливість і була більш спрощена процедура отримання цих кредитів, за нормальними умовами, до 10%. Я думаю, що 5-7% - це нормальні умови, коли людина не виїжджатиме з України, а матиме можливість, якщо вона хоче, працювати в Україні", - додав він.

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Нагадаємо:

Раніше Зеленський заявляв, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.