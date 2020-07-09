У виробника дитячого харчування "Малятко" проходять обшуки, компанія заявляє про рейдерство

Поліція виконує обшуки в офісі компанії з виробництва дитячого харчування "Еконія", на заводі та у будинку президента підприємства.

Про це повідомляє пресслужба "Еконії".

У компанію заявляють, що поліція виконує "злочинне замовлення" з боку рейдерів та штучне переслідує компанію.

"9 липня, о 6:00 група Головного слідчого управління МВС України вручила компанії одразу три постанови про обшуки. Наразі обшук триває одночасно в особистому будинку президента компанії, на виробництві (м. Золотоноша) та в київському офісі.

В київський офіс поліція вдерлася силоміць та розтрощила вхідні двері, хоча представники компанії мирно намагалися впустити поліцейських в приміщення", - йдеться у повідомленні.

Доповнено. У коментарі ЕП, пресслужба компанії зазначила, що це вже третя спроба захопити майновий комплекс "Еконії". Попередні спроби були у 2008-му та 2018-му роках. У компанії пов'язують спроби рейдерства із колишнім власником збанкрутілої меблевої фабрики Анатолієм Тітовим. Після банкрутства територію фабрики у занедбаному стані ,викупили для будівництва заводу "Еконії".

Економічна правда