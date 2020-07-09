Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи

В уряді вважають, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи, і вийшла на відновлення.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню "Сегодня".

"Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи. Важкими місяцями були квітень і травень. У червні вже запустилися економічні процеси", - повідомив він.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень. А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.

Він наголосив, що немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в розвинених країнах.

"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП – реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки.

Ринки нашої експортної продукції збереглися. Ідеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал – не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн", - зауважив міністр.

На його думку, наразі немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

"Бачимо сигнали щодо відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на поставки продукції металургії. Зберігся попит на продукцію хімпрому, лікарські засоби. А на продукти харчування і зернові попит був завжди. Ми – одна з топових країн, які забезпечують світ продуктами харчування", - зазначив Марченко.

Нагадуємо:

МВФ прогнозує, що ВВП України в 2020 році впаде з прогнозованих раніше 7,7% до 8,2%.

Такий прогноз пояснюється слабким запасом накопичень українських домогосподарств і обмеженою фіскальної підтримкою економіки.

КШЕ вважає, що падіння ВВП України у 2020 році може скласти 5,3%, інфляція - пришвидшитись до 5,5-5,7%, а курс гривні до долара становитиме 27,9 - 28,1.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.