Маск: Tesla "дуже близька" до презентації революційної технології для безпілотних авто

Американський виробник електромобілів Tesla "дуже близька" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.

Про це заявив засновник Tesla Ілон Маск, передає Reuters.

"Я впевнений, що технологію 5 рівня або повну автономію запустять, і, думаю, це відбудеться дуже швидко.

Я впевнений, що у нас буде готовий базовий функціонал технологи п'ятого рівня в цьому році", - сказав Маск.

Відповідно до стандартів Професійної асоціації інженерів-автомобілебудівників (SAE International), є 6 рівнів автоматизації бля безпілотних автомобілів.

Шостий рівень означає, що безпілотний автомобіль веде себе як кваліфікований водій. Стандарти SAE офіційно прийняті державними регуляторами, інженерами, автовиробниками та інвесторами.

Наразі автовиробники у цьому сегменті досягли лише четвертого рівня. Цього недостатньо, щоб відповідати всім нормам безпеки.

"Тesla перебуває на фінальній стадії розробки охолоджувальної і терморегулювальної систем, що дозволить встановлювати потужні комп'ютери на безпілотні авто", - додав Маск.

Економічна правда