За 5 місяців 2020 року ВВП України скоротився на 5,9% — Мінекономіки
У січні-травні 2020 року реальний ВВП України скоротився на 5,9%, за уточненими даними Держстату, у 1 кварталі 2020 року падіння економіки становило 1,3%.
Про це йдеться в огляді Мінекономіки.
Зазначається, що за підсумками 5 місяців року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності становило 7,3% порівняно з падінням на 6,7% у січні-квітні та 3,8% у першому кварталі року.
"У травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантинних обмежень", - йдеться у звіті.
Про уповільнення темпів падіння свідчить, зокрема, зростання Індексу очікувань ділової активності, який розраховує НБУ, з 29,9 до 37 пунктів, проте показник менше 50 свідчить про досить песимістичні настрої бізнесу.
"При цьому, негативний вплив поширення у світі COVID-19 та дія стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, стримували розвиток більшості видів економічної діяльності", - додали в Мінекономіки.
Нагадаємо:
Реальний валовий внутрішній продукт у І кварталі 2020 року впав на 1,3% (у попередньому прогнозі Держстату очікувалось 1,5%).
Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.
Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.
Економічна правда
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