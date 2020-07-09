За 5 місяців 2020 року ВВП України скоротився на 5,9% — Мінекономіки

У січні-травні 2020 року реальний ВВП України скоротився на 5,9%, за уточненими даними Держстату, у 1 кварталі 2020 року падіння економіки становило 1,3%.

Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

Зазначається, що за підсумками 5 місяців року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності становило 7,3% порівняно з падінням на 6,7% у січні-квітні та 3,8% у першому кварталі року.