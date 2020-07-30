Новини 30 липня: марсохід, євробонди та суднобудівний завод

Про марсохід. NASA запустила новий марсохід Perseverance ("Наполегливість"), який буде шукати ознаки існування у минулому Марса мікробіологічних форм життя.

Про євробонди. Україна 30 липня офіційно оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів (відсоткова ставка 7,253% та з погашенням у 2033 році) та про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах, з погашенням у 2021-2022 роках.

Про суднобудівний завод. Печерський суд Києва зняв із Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" арешт, який тривав 6 місяців.

Про "Ощадбанк". Поліція Києва відкрила кримінальне провадження та розслідуватиме, хто саме розіслав повідомлення членам наглядової ради Ощадбанку напередодні їхнього голосування за голову правління банку

Про "зелений" тариф. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг може перерахувати "зелені" тарифи на засіданні 1-го червня.

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