Україна оголосила про проведення розрахунків за новими облігаціями на 2 мільярди доларів

Україна 30 липня офіційно оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів (відсоткова ставка 7,253% та з погашенням у 2033 році) та про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах, з погашенням у 2021-2022 роках.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році в обігу складає 974,1 млн доларів, а загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році в обігу – 1,013 млрд доларів.

Ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу", - йдеться у повідомленні.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

"Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн ЄС, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно.

Сума заявок на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів США від більш як 200 інвесторів зі всього світу", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо:

Напередодні Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

До цього Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив тоді міністр фінансів Марченко.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.