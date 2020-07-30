NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки життя на Марсі

Фото: NASA

NASA запустила новий марсохід Perseverance ("Наполегливість"), який буде шукати ознаки існування у минулому Марса мікробіологічних форм життя.

Запуск транслювався на сайті NASA.

Зазначається, що ракета-носій Atlas V з апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал. Планується, що апарат повинен сісти на поверхню Марса 18 лютого 2021 року.

Загальні витрати на місію (створення апарату і запуск) оцінюються в 2,1-2,7 мільярда доларів.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство може вперше почути, як звучить Марс.

Також уперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер "Винахідливість" ("Ingenuity").

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Економічна правда