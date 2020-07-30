Поліція розслідуватиме втручання в голосування за голову Ощадбанку

Геннадій Хелемський

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження та розслідуватиме, хто саме розіслав повідомлення членам наглядової ради Ощадбанку напередодні їхнього голосування за голову правління банку.

Про це повідомляє FinClub.

Справу відкрито за заявою Ощадбанку за ст. 369 Кримінального кодексу ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Троє іноземних членів ради Ощадбанку отримали з невідомого номера на свої особисті мобільні телефони повідомлення, в якому пропонувалося проголосувати за директора департаменту Укргазбанку Геннадія Хелемського.

В повідомленні зазначалася обіцянка "підтримати Ваші бізнес-ініціативи новим головою, надаючи позики, торговельне фінансування з використанням пільгових умов тощо".

"Готовий приступити до практичної реалізації всього вищезазначеного. З повагою, Геннадій", - зазначалося в ньому.

Сам Хелемський виражав обурення цим повідомленням та вважає, що саме через нього рада не проголосувала за його кандидатуру та обрала Сергія Наумова. Через це Хелемський заявив, що звертається із заявами одразу до СБУ та ОГПУ, та заблокував через суд завершення конкурсу і набуття нових обов’язків Наумовим.

За інформацією видання, служба безпеки Ощадбанку провела службове розслідування та з’ясувала, що останній відомий власник цього мобільного номера користувався ним близько трьох років тому, на даний час номер йому не належить, а відповідь мобільного оператора щодо подробиць користування номером може бути надана лише на запит правоохоронних органів.

На цьому повноваження внутрішньої служби безпеки зі встановлення осіб, які надсилали смс, або спростуванню фактів причетності конкурсантів до розсилання таких повідомлень були вичерпані і вона рекомендувала наглядовій раді звернутися до правоохоронців.

Заступник голови Ощадбанку Володимир Литвин минулого тижня звернувся до поліції Києва, яка й відкрила карну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 369 КК (пропозиція неправомірної вигоди).

Поліція має встановити обставини скоєння злочину та визначити коло винних осіб, а також підтвердити чи спростувати причетність до цих подій самих учасників конкурсу.

За цією частиною статті передбачений штраф від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17-68 тис. грн), або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадуємо:

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.