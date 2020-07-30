Суд зняв арешт із суднобудівного заводу "Океан", що тривав півроку

Печерський суд Києва зняв із Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" арешт, який тривав 6 місяців.

Про це у Facebook повідомив інвестор заводу Василь Капацина.

"6 місяців і два тижні завод Океан був під арештом. Ми робили все можливе і неможливе, щоб наблизити день, коли зможемо говорити про арешт Заводу в минулому. Цей день настав. Ми отримали рішення Печерського суду Києва", - пише він.

За словами Капацина у рішенні вказано, що прокуратура не надала доказів того, що арешт був потрібний.

За словам інвестора за пів року завод втратив іноземні контаркти, які б гарантували прихід в Україну понад 218 мільйона гривень іноземних інвестицій, а також гендиректора.

Нагадуємо:

У січні Печерським районним судом Києва накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Як уточнили у Офісі генпрокурора це було зроблено з метою збереження стратегічного для держави підприємства.

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс визнаного банкрутом МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона".

Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦМК підприємства.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у червні 2020 року пообіцяв стати "інвестнянею" для заводу Океан.

Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Економічна правда