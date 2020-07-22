Новини 22 липня: нове міністерство, епопея з "зеленим" тарифом, зростання цін на газ

Про авто із США. Проєкт постанови про зміну правил реєстрації авто, один із пунктів якого стосується так званих "битків" з США, перебуває на фінальній стадії - по дорозі до Кабміну.

Про розкрадання на УЗ. Служба безпеки встановила, що протягом 2018-2019 років посадовці "Укрзалізниці" у змові з підрядниками підписали контрактів на майже 200 мільйонів гривень без відповідних дозволів і сертифікатів.

Про епопею з "зеленим" тарифом. Нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.

Про нове міністерство. Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

Про нового члена правління НБУ. Рада Національного банку 22 липня призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Його кандидатуру запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Про зростання цін на газ. У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення зросла на 7% або на 16 копійок до 2,3 грн за кубометр.

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Чи заборонять авто із США? Спойлер: ні, але з'явиться чимало проблем

Відомство Арсена Авакова може сильно ускладнити життя імпортерам "битих" авто із США. Хто в цьому зацікавлений та до чого готуватися водіям?