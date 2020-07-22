Проєкт постанови по зміні правил реєстрації авто перебуває на фінальній стадії - МВС

Проєкт постанови про зміну правил реєстрації авто, один із пунктів якого стосується так званих "битків" з США, перебуває на фінальній стадії - по дорозі до Кабміну.

Про це у коментарі ЕП заявив начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.

"На сьогодні всі зацікавлені органи дали свої зауваження. Це Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, Мін'юст та Державна регуляторна служба. Вони будуть вноситися в проект.



У МВС цю інформацію вже узагальнюють. Я думаю, що найближчим часом – тиждень-два і проект буде розглянутий", – прогнозує Фурманюк.

Відповідно до нових правил, більше за інших можуть постраждати імпортери так званих "битків" з Америки.

"Відтепер для вживаних машин доведеться подавати документи про реєстрацію транспортного засобу за кордоном, ще й перекладати їх на українську мову.



До цього зареєструвати авто в Україні можна було на підставі "картки про утилізацію", яка фактично замінювала техпаспорт. З ухваленням змін ця опція зникне.



Крім того, переклад документу має бути здійснений консульськими установами Міністерства іноземних справ або офіційними органами інших держав. Це створить чимало проблем любителям американських машин", - йдеться у статті ЕП.

У МВС заявляють, що документ не передбачає перехідного періоду.

"В документі немає нічого про відтермінування. Якщо постанова буде ухвалена Кабміном та опублікована у "Віснику України", то вона одразу набере чинності. По процедурі – це десь місяць-півтора", – попереджають у МВС.

Водночас ключова проблема запропонованих змін полягає в тому, що навіть в МВС не можуть назвати точний перелік документів, які знадобляться для реєстрації авто з США.



"В кожній країні, а якщо говорити про США, то в різних штатах по-різному врегульована ця ситуація, десь департаменти транспорту видають такі документі, десь – страхові компанії. Я не можу назвати, у нас немає загального переліку", – визнав Фурманюк.

Читайте детальніше у статті: Чи заборонять авто із США? Спойлер – ні, але з'явиться чимало проблем

Економічна правда