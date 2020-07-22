У Раді заблокували підписання закону про зниження "зеленого" тарифу

Нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.

Про це йдеться на сайті Ради.

Скороход зареєструвала постанову №3658-П 21 липня.

Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.

Нагадаємо:

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

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Економічна правда