СБУ викрила масштабне розкрадання в "Укрзалізниці": контрабанда з РФ, виведення 50 мільйонів 

Служба безпеки встановила, що протягом 2018-2019 років посадовці "Укрзалізниці" у змові з підрядниками підписали контрактів на майже 200 мільйонів гривень без відповідних дозволів і сертифікатів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що у цей період комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів "Укрзалізниці".

Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, незважаючи на те, що "підрядники" не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів.

Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 мільйонів гривень.

Зазначається, що через фальсифікації обсягів робіт і фіктивні фірми було привласнено і переведено в готівку 50 мільйонів гривень.

За висновками фахівців, експлуатація на рухомому складі запасних частин, відновлених із порушенням технологічних процесів, могла створити реальні передумови до виникнення надзвичайних подій.

СБУ проводить у п’яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах Укрзалізниці, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

В офісі компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили 65 тисяч доларів, понад 2 мільйони гривень, печатки низки комерційних структур, залучених до фіктивних господарських операцій, у тому числі підроблену печатку національного перевізника.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправний характер діяльності фігурантів.

Зокрема, виявлено договори постачання, акти здачі-приймання робіт, реєстри податкових та видаткових накладних, рахунки на оплати, авізо, технічні паспорти, посадові інструкції, довіреності, сертифікати.

Триває досудове слідство у кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем з метою неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.