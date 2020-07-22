У липні ціна на газ для населення зросла на 7% – "Нафтогаз"

У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, тепловиробників та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ у рамках ПСО, зросла на 16 копійок до 2,30 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що така ціна - на 7% більша порівняно з червнем 2020 року.

Загалом з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості блакитного палива сягнуло 53%.

"Як прогнозували аналітики Нафтогазу, ціни на головних європейських газових хабах в останню декаду червня та напочатку липня почали зростати, досягнувши максимальних значень з середини травня.

Стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією. Зокрема, станом на липень у ПСГ України накопичено понад 21 млрд куб. м газу, що на 42% вище показників минулого року", - йдеться у повідомленні.

"Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і ростуть напередодні опалювального сезону. І, попри коронавірус, економічну кризу і скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила.

Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що в другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижче, ніж в 2019 році. За попередніми розрахунками - на 20, а то і на 30%", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року "Нафтогаз" підвищить ціну на природний газ, який відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 0,2% (на 8,4 грн) порівняно з ціною поточного місяця - до 3,578 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Економічна правда