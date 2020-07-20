Новини 20 липня: затримання Новака, представлення Шевченка, курс "30”

Про затримання Новака. Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

Про злив особистих даних. У відкритому доступі опинились персональні дані 20 мільйонів користувачів безкоштовних VPN-сервісів.

Про нові маршрути Wizz Air. Wizz Air має намір запустити 17 маршрутів з п'яти аеропортів України в міста Італії.

Про представлення Шевченка. Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Про перші заяви Шевченка. Сам новий голова НБУ Кирило Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Про курс "30". Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості.

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