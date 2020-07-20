Новий голова НБУ Шевченко: Треба переглянути ефективність кредитних канікул 

Новий голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул.

Про це він заявив під час пресбрифінгу.

"Ми маємо зробити дуже багато для того, щоб знизити тиск на банки.

Наприклад, переглянути питання ефективності кредитних канікул. Адже в умовах збільшення неплатежів за кредитами у банків зв’язані руки у частині більш активної видачі доступних кредитів.

Ці кроки дозволять підприємствам реального сектора отримати кредитну підтримку", - пояснює Шевченко.

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Нагадуємо:

27 березня, НБУ надав детальні рекомендації банкам щодо встановлення "кредитних канікул", а також тимчасово запровадив особливі правила застосування вимог Положення №351 "Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".

Пільговий режим, який запропонував НБУ – це не припинення виплати відсотків, а лише їх відтермінування на час карантину.

Банки можуть звільнити клієнтів від повернення основної суми кредиту на час карантину. Тобто, сам термін виплати кредиту продовжується.

При цьому банки не припиняють нараховувати відсотки, адже паралельно вони нараховують відсотки за депозитами іншим клієнтам. Однак сплатити відсотки можна буде вже після карантину. Штрафи та пені на період карантину заборонені законом.

Економічна правда