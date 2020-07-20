Wizz Air запустить 17 нових маршрутів з України в Італію
Wizz Air має намір запустити 17 маршрутів з п'яти аеропортів України в міста Італії.
Про це повідомляє avianews.com з посиланням на систему бронювання лоу-коста.
Шість рейсів відкриють в серпні і жовтні 2020 року, решту - в літньому розкладі 2021 року, яке почне діяти в кінці березня.
Маршрутна мережа з Києва буде включати шість напрямків, зі Львова та Одеси - по чотири напрямки, з Харкова - два маршрути, із Запоріжжя - один.
Таким чином, Wizz Air буде виконувати польоти в Італію з усіх українських аеропортів, в які зараз літає.
На багатьох маршрутах авіакомпанія буде конкурувати з іншим лоу-костом Ryanair.
Він уже запустив 11 напрямків з Києва, Львова, Одеси і Харкова в Італію і планує розширити маршрутну мережу зі Львова на шість напрямків в 2021 році.
Київ:
- Болонья - з 29 березня 2021 року 3 рази на тиждень
- Венеція (Тревізо) - з 14 серпня 2020 року 3 рази на тиждень
- Катанія - з 29 березня 2021 года 2 рази на тиждень
- Мілан (Мальпенса) - з 28 березня 2021 року 4 рази на тиждень
- Неаполь - з 14 серпня 2020 года 3 рази на тиждень
- Рим (Фьюмічіно) - з 28 березня 2021 року 5 разів на тиждень
Львів:
- Верона - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень
- Катанія - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень
- Мілан (Мальпенса) - з 14 серпня 2020 року 2 рази на тиждень
- Рим (Чампіно) - з 16 серпня 2020 року 2 рази на тиждень
Одеса:
- Болонья - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень
- Венеція (Тревізо) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень
- Мілан (Мальпенса) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень
- Рим (Фьюмічіно) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень
Запоріжжя:
- Мілан (Мальпенса) - з 27 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень
Харків:
- Венеція (Тревізо) - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень
- Мілан (Мальпенса) - з 26 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень
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