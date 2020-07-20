Wizz Air запустить 17 нових маршрутів з України в Італію

Wizz Air має намір запустити 17 маршрутів з п'яти аеропортів України в міста Італії.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на систему бронювання лоу-коста.

Шість рейсів відкриють в серпні і жовтні 2020 року, решту - в літньому розкладі 2021 року, яке почне діяти в кінці березня.

Маршрутна мережа з Києва буде включати шість напрямків, зі Львова та Одеси - по чотири напрямки, з Харкова - два маршрути, із Запоріжжя - один.

Таким чином, Wizz Air буде виконувати польоти в Італію з усіх українських аеропортів, в які зараз літає.

На багатьох маршрутах авіакомпанія буде конкурувати з іншим лоу-костом Ryanair.

Він уже запустив 11 напрямків з Києва, Львова, Одеси і Харкова в Італію і планує розширити маршрутну мережу зі Львова на шість напрямків в 2021 році.

Київ:

Болонья - з 29 березня 2021 року 3 рази на тиждень

Венеція (Тревізо) - з 14 серпня 2020 року 3 рази на тиждень

Катанія - з 29 березня 2021 года 2 рази на тиждень

Мілан (Мальпенса) - з 28 березня 2021 року 4 рази на тиждень

Неаполь - з 14 серпня 2020 года 3 рази на тиждень

Рим (Фьюмічіно) - з 28 березня 2021 року 5 разів на тиждень

Львів:

Верона - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Катанія - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Мілан (Мальпенса) - з 14 серпня 2020 року 2 рази на тиждень

Рим (Чампіно) - з 16 серпня 2020 року 2 рази на тиждень

Одеса:

Болонья - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Венеція (Тревізо) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Мілан (Мальпенса) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Рим (Фьюмічіно) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Запоріжжя:

Мілан (Мальпенса) - з 27 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень

Харків: