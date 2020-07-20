Сервіси для "розумного" будинку: що пропонують українські виробники

Над якими рішеннями для smart home зараз працюють українські компанії та чим намагаються здивувати світ. Огляд основних розробок.(рос)

Индустрия smart home устройств – одна из самых быстрорастущих в мире.

По данным Strategy Analytics, к 2023 году 309 миллионов домов по всему миру или 15% домохозяйств будут иметь хотя бы одно такое устройство.

В лидерах на этом рынке – компании из США и Азии. Но пока все наблюдают за презентацией новинок на других континентах, рынок в Украине также развивается.

Над какими решениями "умного дома" сейчас работают украинские компании?

Автоматизация рутинных процессов

Большинство новинок, которые появляются на рынке умных устройств – это устройства под один конкретный сценарий. Лампы, розетки и даже микроволновки – таких гаджетов с каждым днем становится все больше.

В Украине многие предприниматели также пытаются создавать подобные решения.

Например, в 2017 году украинские разработчики выводили на Kickstarter умную кнопку Berry Button, с помощью которой можно было бы управлять умным домом и техникой, а также приложениями на смартфоне. Но вскоре кампанию приостановили, а сейчас судьба Berry Button неизвестна.

Другой яркий и одновременно печальный пример – стартап Ecoisme. С 2014 года компания разрабатывала умное устройство для мониторинга энергопотребления дома.

За пять лет Ecoisme успел привлечь десятки тысяч евро инвестиций, получить множество наград, но в 2019 году был вынужден закрыться. Причина – срыв нескольких выгодных контрактов и неудачный поиск инвестиций.

Сейчас на украинском рынке отдельных устройств, которые решают повседневные задачи, есть несколько других примечательных рабочих проектов. Например, Solar Gaps – разработчик умных жалюзи, которые автоматически подстраиваются под солнечные лучи и генерируют электроэнергию.

У продукта есть две версии – одна рассчитана на физических пользователей, а другая – на больших корпоративных клиентов. На данном этапе дела у компании идут хорошо: проект привлек более 2 млн дол инвестиций и несколько сотен клиентов, а сейчас строит собственную фабрику.

Другая украинская компания, Gerus Design, работает над умной лампой Jadil. Лампа выполнена в футуристическом дизайне, а управлять освещением можно с помощью специального пульта или приложения, а также голосом – в устройство интегрирована поддержка ассистентов Alexa от Amazon и Google Assistant. В мае команда успешно завершила Kickstarter-компанию.

Еще один проект – умная подставка для бутылей воды Ally. Ее создатели хотят избавить владельцев от головной боли по поводу постоянных покупок воды. Ally автоматически анализирует объемы жидкости в бутылях и, когда та заканчивается, отправляет уведомление с возможностью сразу заказать новую партию.

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Контроль безопасности

Защита дома – одно из главных направлений в индустрии умных девайсов. Устройства для безопасности создают лидеры мирового рынка, включая Nest и Wyze, но и Украина тоже может похвастаться удачными продуктами.

Один из наиболее успешных проектов – компания Ajax Systems, которая работает над оборудованием для защиты квартиры от всевозможных угроз – от ограблений до пожаров.

Линейка устройств Ajax Systems насчитывает 27 девайсов, которые не раз признавали лучшими в Европе. Всего же продукты компании продаются в 93 странах мира.

Свои решения для безопасности есть и у "Киевстара". Компания предлагает сигнализацию для дома SafeHome и систему "Автотрекинг", которая позволяет контролировать автомобиль со смартфона – в частности, получать уведомления о начале движения или ударе автомобиля.

Комплексные решения

Многие компании в индустрии smart home стремятся создать не просто единичные продукты, а полноценные экосистемы устройств. Похожая идея была у украинского стартапа CLAP.

Команда этого проекта разработала набор нескольких датчиков, которые позволяли владельцу квартиры получить полный контроль над своим домом: управлять климатом, оптимизировать отопления и даже считывать показатели счетчиков для оплаты прямо в приложении.

По состоянию на 2018 год CLAP подписали эксклюзивный контракт с "Укрбуд" и вели переговоры с потенциальными клиентами из США и нескольких стран Европы и Азии. Но стартапу не удалось выполнить намеченные планы, а его дальнейшая судьба неизвестна.

Лучше складываются дела у похожего украинского проекта bron. Он также работает над единой экосистемой умных гаджетов для управления квартирой.

Система состоит из 12 девайсов, среди которых, например, центр управления с видеодомофоном, датчики открытия дверей и окон и сенсоры температуры и влажности. Продажи bron должны стартовать уже в июле этого года.

Единые экосистемы

Системы smart home могут не ограничиваться одной квартирой или офисом. К примеру, украинский стартап OMO создает решение для всего многоквартирного дома.

Создатели отмечают, что такой подход дает несколько преимуществ. Во-первых, у жильцов появляется единый центр для подключения любых девайсов от сторонних разработчиков в своих квартирах, которым можно управлять из одного приложения.

Во-вторых, умным становится все здание: смартфон становится ключом от подъезда, ворот и шлагбаума, а видеонаблюдение проводится еще и во дворе дома – его можно включать по расписанию и просматривать в архивах.

Здесь же стоит упомянуть о другом примечательном украинском стартапе haus.me. Это не отдельное smart home решение, а готовый умный дом, который к тому же еще является мобильным – его можно установить где угодно.

haus.me автономен в плане канализации и электроэнергии, а управление его системами происходит с помощью специальных панелей, приложения или голосом. Кроме этого, дом умеет определять количество людей внутри, чтобы регулировать энергозатраты и, например, закрывать кран или холодильник, если это забыл сделать владелец.

Индустрии smart home пророчат большое будущее. Управление голосом, контроль расхода ресурсов и продвинутая безопасность – все это станет частью новой, "умной" революции в домах. И у украинских разработчиков есть большой шанс внести свой вклад в эти изменения.

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