НБУ має продовжити зниження облікової ставки - Шевченко

Новий голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що НБУ повинен продовжити знижувати облікову ставку.

Про це він повідомив під час пресбрифінгу.

"НБУ має продовжити політику зниження облікової ставки, яка зрештою призведе до здешевлення кредитів для кінцевого споживача - позичальників банків", - розповідає Шевченко.

Також він заявив, що НБУ має збалансувати портфелі банків.

"З одного боку необхідно посилити роботу зі зниження частки проблемних кредитів у банківській системі та покращення якості кредитних портфелів у банків. З іншого боку обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують використовуючи вільну ліквідність замість кредитування підприємств",- резюмий новий голова НБУ.

Економічна правда