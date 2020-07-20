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У Польщі за підозрою в корупції затримали екскерівника "Укравтодору" Новака

Понеділок, 20 липня 2020, 09:53
 

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

"Серед затриманих: Славомір Н. (Славомір Новак - ред.) - колишній народний депутат парламенту Республіки Польща, колишній міністр транспорту Польщі та колишній голова Державної автомобільної служби України - Укравтодору, Даріуш З. - колишній командир військової частини 2305 "ГРОМ" та підприємець Яцек П. з Гданська", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно йдеться про екс-командувача військової частини Сил спеціального призначення Польщі JW GROM Даріуша Завадку та підприємця з Гданська, який був головою польсько-української господарчої палати, Яцека П'єхоту.

"Затриманих доставлять до прокуратури, де їм пред'являть звинувачення. Розслідування стосується підозр у корупції та діяльності в межах організованої злочинної групи.

Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, Районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України", - додали у відомстві.

Як пише Gazeta Wyborcza, Новака підозрюють в корупції, відмиванні грошей і керівництві організованим злочинним угрупованням.

Прокуратура повідомляє, що затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів з Польщі та України, Центрального антикорупційного бюро Польщі та Національного антикорупційного бюро України. 

У районній прокуратурі Варшави Новаку загрожують 6 обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор, пише видання. 

У жовтні 2016 року Славомір Новак став виконувачем обов'язків глави Укравтодору та отримав українське громадянство. 

У вересні 2019 року НАЗК оголосило, що порушило справу у зв'язку з поданням неправдивої декларації Новаком, стверджуючи, що він недооцінив вартість свого автомобіля та приховав кошти на банківських рахунках. 

Через два тижні Словомір Новак пішов у відставку, мотивуючи це отриманням нової пропозиції про роботу.

Пізніше Новак виграв справу проти НАЗК у київському суді.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак подав заяву про відставку у зв'язку із завершенням 3-річної каденції.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді" заявив, що керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.

Читайте інтерв’ю: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Економічна правда

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Польща Укравтодор корупція

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