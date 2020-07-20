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Зеленський офіційно представив Шевченка та розповів про "важливі якості" голови НБУ

Понеділок, 20 липня 2020, 16:16
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ,  і економіка, і вся Україна".

Про це він сказав під час офіційного представлення нового голови НБУ.

"Сьогодні я радий офіційно представити нового голову Національного банку Кирила Шевченка. Я як президент повністю підтримую твердження, що голова НБУ має бути незалежним. Окрім незалежності, у голови НБУ має бути ще, як мінімум 3 важливі якості: професійність, мужність та відповідальність.

Переконаний, що пан Шевченко - саме така людина. Під час пошуку глави НБУ я спілкувався з правлінням НБУ, експертами, керівниками державних та комерційних банків - і прізвище Шевченка звучало найчастіше. Він має понад 20 років досвід роботи, пройшов усі сходинки у банківській справі. Окрім цього, став головою "Укргазбанку" за фактично першим прозорим конкурсом", - розповів Зеленський.

За його словами, все це та успішний кейс "Укргазбанку" під його керівництвом доводять те, що Шевченко є тим професіоналом, якого потребує і НБУ,  і економіка, і вся Україна.

Нагадуємо:

16 липня Рада призначила на посаду голови Нацбанку голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

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Економічна правда

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НБУ Кирило Шевченко Зеленський

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