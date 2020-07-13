Новини 13 липня: віцепрем’єр промполітики, портфельні держгарантії, інфляція і ставки

Про віцепрем’єра промполітики. Проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості був відкликаний з парламенту через три дні після його внесення.

Про портфельні держгарантії. Верховна Рада не підтримала законопроєкт №3598 про державні гарантії на портфельній основі, відправивши його на підготовку до повторного першого читання.

Про інфляцію і ставки. В.о. голови правління НБУ Катерина Рожкова заявила, що "не може бути, щоб була висока інфляція та низькі ставки".

Про рефінанс. Національний банк надав банкам довгострокового рефінансування на 5,108 мільярда гривень.

Про Смолія. В Офісі президента України заявили, що були здивовані рішенням Якова Смолія піти у відставку з посади голови НБУ та підкреслили, що президент Володимир Зеленський підтримує незалежність Нацбанку.

Про зарплати чиновників. Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроєкт №3708, який передбачає скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень.

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