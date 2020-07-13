Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про портфельні держгарантії

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №3598 про державні гарантії на портфельній основі, відправивши його на підготовку до повторного першого читання.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 215 нардепів за 226 необхідних, підготовку до повторного першого читання підтримали 264 народні депутати.

Законпроєктом пропонується ввести механізм державних портфельних гарантій як часткове забезпечення за кредитами мікро-, малому та середньому бізнесу в розмірі до 80% загальної суми боргових зобов'язань.

На 2020 рік пропонується встановити ліміт таких гарантій в обсязі 5 млрд грн.

Під час обговорення законопроєкту нардепи заявляли, що не підтримують розширення надання держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго".

Нагадаємо:

Замість "5-7-9" уряд планує запустити новий інструмент – портфельне гарантування. Йдеться про механізм пільгового гарантування, прописаний в законопроєктах №3420 та №3419. Бюджетний комітет розглянув їх і відправив у Мінфін. За інформацією джерел видання, Мінфін вніс правки і готовий запропонувати депутатам цю ідею.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте детальніше: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Економічна правда