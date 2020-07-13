Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки

В.о. голови правління НБУ Катерина Рожкова заявила, що "не може бути, щоб була висока інфляція та низькі ставки".

Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Рожкова підкреслила, що для команди НБУ запуск "друкарського верстата" - "це одна з "червоних ліній", яку ми ніколи не будемо готові перейти".

"Це суперечить всьому, що ми робили до цього протягом шести років. Наше завдання - захистити громадян від знецінення їх заощаджень, а не наразити їх на інфляційний податок", - наголосила она.

"З приводу якоїсь "піраміди" ОВДП. Депутати суперечать самі собі. Адже парламент проголосував за новий бюджет. У ньому передбачено розширення дефіциту, який покривається за рахунок нових запозичень. Тобто, по суті депутати дозволили Мінфіну нові запозичення, в тому числі шляхом випуску держоблігацій. А тепер за це критикують.

Завдяки тому, що у нас низька інфляція і низька облікова ставка, Мінфін позичає за ціною від 7% до 10% річних. Це рекордно низькі для нашої країни ставки. І тут же вони говорять: "немає, це все неправильно", "це піраміда ОВДП", "а ви чому не берете участі в ній", "а хто в ній бере участь?", "а хто розміщує?", "навіщо розміщує?". Це виглядає погано, якщо чесно. І прикро", - додала Рожкова.

"Запустіть друкарський верстат" і "нехай Мінфін позичає дешевше" - це дві історії, які суперечать одна одній. Не може ж бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки. Цього не буде ніколи", - наголосила в.о. голови правління НБУ.

"Я не бачила жодної процвітаючої країни і жодної благополучної економіки, в якій би економіка працювала за указом уряду або за рішенням парламенту. Існують економічні закони. Все має ціну і свою вартість.

Якщо ти починаєш надмірно регулювати бізнес (ставки, комісії і так далі), то він просто перестає працювати. У нас яке завдання: щоб гроші були в банківському секторі або навпаки - виштовхнути їх з банків?", - зауважила Рожкова.

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