Зеленський відкликав з ВР законопроєкт про скасування обмеження зарплат чиновників

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроєкт №3708, який передбачає скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень.

Про це під час засідання Верховної Ради заявив заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Як зазначила перед засіданням Ради нардепка Галина Янченко, законопроєкт №3708 містить пропозицію, щоб обмеження зарплати держчиновників 47 тисячами гривень діяло не більше трьох місяців від початку застосування цієї норми.

"І в разі його ухвалення термін дії обмеження мав би закінчитися 13 липня. Однак, сьогодні ми не будемо розглядати цей проект закону, тому обмеження зарплат збережеться", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня мала розглянути скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.

Нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

Пізніше Вища рада правосуддя заявила, що тимчасове обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової влади в цілому.

Аналогічне рішення прийняли і у Кабміні для керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.

З березня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" не отримує зарплату, при цьому члени наглядової ради не є співробітниками компанії, а надають послуги суто за договором з акціонером, в рамках якого передбачені фіксовані виплати, заявив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

За його словами, наглядова рада УЗ до цих пір не підписала додаткову угоду на скорочення виплат.

"Наскільки мені відомо, у даному випадку кожна компанія знаходить свою форму домовленості з цього питання. Десь досить письмово повідомити про те, що погоджуєшся на скорочення виплат. Але у нас повинна бути підписана офіційна додаткова угода, проте вже третій місяць воно не підписана не з нашої вини", - стверджує Лещенко.

Економічна правда