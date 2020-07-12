Шмигаль: заявок на кредити програмою кредитів "5-7-9%" було подано на понад 8 мільярдів

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перетнула позначку у 8 млрд.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Також він повідомив, що через 16 банків уже видано кредитів на 1,1 млрд грн. За його словами, більш ніж половина всіх виданих кредитів — це кошти на інвестиційні потреби.

"Це означає, що підприємці бачать можливості, вірять у відновлення економіки та вкладають кошти у розвиток", - наголосив прем'єр міністр.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Національного банку дуже жорстка монетарна політика, за його словами, до кінця року має бути вирішене питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.

Раніше голова Мінекономіки Ігор Петрашко заявляв, що банки вперше почали конкурувати за клієнта за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", серед лідерів за заявками - "Кредобанк", "Райффайзен Банк Аваль" та "Укргазбанк".

Банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видали 135 нових кредитів на загальну суму близько 300 млн грн (281,042 млн грн).

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.