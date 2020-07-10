Новини 10 липня: доходи держбюджету, новий віце-прем’єр, вугілля

Про доходи держбюджету. У першому півріччі цього року загальний фонд державного бюджету недоотримав понад 38 млрд грн запланованих доходів.

Про нового віце-прем’єра. Віце-прем’єром з обороно-промислового комплексу може стати ексголова Державного космічного агенства (2015 р) та колишній перший заступник міністра промислової політики (2005-2006 р) Олег Уруський.

Про вугілля. У січні-червні 2020 року вугледобувні підприємства України скоротили видобуток рядового вугілля на 14,3% (на 2,192 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2019 року (13,15 млн тонн).

Про кредит "Украероруху". Європейський банк реконструкції та розвитку та Украерорух підписали меморандум щодо надання кредиту для підтримки ліквідності у розмірі 25 мільйонів євро на три роки.

Про перекази заробітчан. Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україні у травні 2020 року становив 805 млн доларів - це на 2,5% (21 млн доларів) менше, ніж у квітні, та на 210 млн доларів (20,7%) менше, ніж у травні 2019 року.

Про контрабанду. За перші 6 місяців 2020 року працівники Митниці зафіксували 7,2 тисяч порушень митних правил, загальна вартість предметів правопорушень становить близько 1,16 млрд грн, серед найпоширеніших контрабандних товарів - тютюнові вироби, мобільні телефони і планшети, а також наркотичні засоби.





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