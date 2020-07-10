"Слуги народу" визначились із віце-прем'єром промполітики, чекають на підтримку у Раді

Віце-прем’єром з обороно-промислового комплексу може стати ексголова Державного космічного агенства (2015 р) та колишній перший заступник міністра промислової політики (2005-2006р) Олег Уруський.

Відповідну постанову вже зареєстрували у парламенті повідомляє заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.

"Розраховуємо, що наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Кандидат - Олег Уруський", - пише Кравчук.

Нардеп від "слуг" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, що Уруського ще чекатиме співбесіда із фракцією для прийняття рішення.

Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів. У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" - компанія Boeing.

Нагадуємо:



4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що віце-прем'єр з питань промислової політики може з'явитися в уряді вже через тиждень.

Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

За даними УП, створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.